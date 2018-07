Un bărbat înjunghiat de concubină a ajuns la „Socola“ Pentru ca prezenta tulburare de comportament, acesta a fost dirijat la Institutul de Psihiatrie „Socola". Nu a fost singurul caz de agresiune din acest sfarsit de saptamana, medicii de aici tratand un numar mare de barbati care au ajuns cu diferite traumatisme suferite in urma agresiunilor. Un baiat de 19 ani din localitatea Deleni a fost batut, ajungand la spital cu traumatism cranio-cerebral, cranio-facial, fiind dirijat la Spitalul de Neurochirurgie. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 30 de ani din localitatea Schitu Duca a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sf. Spiridon" cu o plaga taiata la mana dreapta, precum si cu o contuzie la genunchiul stang, povestind medicilor ca a fost agresat de concubina sa. Pentru ca prezenta tulburare de…

- In deschiderea sedintei CJ, Mircea Manolache (UNPR) i-a cerut presedintelui CJ Maricel Popa sa intervina la Spitalul de Neurochirurgie pentru schimbarea amplasamentului pe care urmeaza sa fie construit un imobil cu destinatie farmaceutica. Manolache a precizat ca acea cladire ar urma sa fie ridicata…

- Totul s-a intamplat marti dupa-amiaza, in satul Podu Hagiului, o localitate frumoasa aflata la granita cu judetul Vaslui, spre Albita. "Noi am adus un muncitor care sa ne ajute la treburi, inca de dimineata. Am daramat un perete si construim. Pe la 12 ne-am pus toti la masa, iar cel mare si…

- Un adolescent de 15 ani și-a violat fratele de doar trei ani, la doar cateva zile dupa ce a fost eliberat dintr-un centru de detenție unde a fost inchis timp de un an pentru furt, scrie Ziarul de Iași . Incidentul s-a petrecut in localitatea ieșeana, Podu Hagiului, iar poliția a fost chemata de mama…

- Specialistii de la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iasi au realizat o cercetare in trei penitenicare din Regiunea de Nord-Est. Analiza a vizat in jur de 900 de persoane, iar jumatate dintre ele erau incarcerate.

- Un barbat din Iași a vrut sa se sinucida cu o branula pe care și-a infipt-o in vena, lasand sangele sa se scurga. Individul in varsta de 30 de ani s-a certat cu soția, dupa care a golit doua sticle de whisky. A prins curaj și a hotarat sa-și curme viața intr-un mod oribil. Și-a facut insa selfie plin…

- O femeie a ajuns recent la spital avand certitudinea ca este moarta si ca nu are nici gura, stomac sau rinichi, fiind vorba despre boala „mortului viu", numit si sindromul Cotard sau al „cadavrului ambulant". Pacienta in varsta de 68 de ani a ajuns la Institutul de Psihiatrie „Socola" fiind adusa de…

- Aceasta a baut mai mult alcool sanitar, ajungand la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul „Sf. Spiridon" cu alcoolemie de 0,37 la mie. A fost dirijata catre Institutul de Psihiatrie „Socola" pentru tratament de specialitate. Nu a fost singurul caz de tentativa de suicid, o femeie de…