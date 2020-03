Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Corbii Mari, Ionuț Banica, a transmis un mesaj dupa decesul barbatului diagnosticat cu Covid-19. Alți doi membrii ai Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: Ionuț Banica, primarul comunei Corbii Mari: “Ma doare și pe mine durerea lor” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Spiridon Dumitrescu, un specialist pneumolog din Calarași, are cateva recomandari pentru romani, in contextul raspandirii coronavirusului. „Boala extrem de rapid contagioasa cu masca de viroza banala și cu potențial evolutiv grav, mult peste ce am cunoscut pana acum. Nu are tratament certificat, nu…

- Durerea in gat, curgerea nasului (rinoree), febra și tusea sunt in general semne ale infecțiilor cailor respiratorii superioare. Infecția COVID-19 afecteaza in special caile respiratorii inferioare.In cazul unei banale raceli, primele simptome sunt date de iritatia sau durerea in gat, urmata de curgerea…

- Ziarul Unirea Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel: „Te doare capul, faci febra 39-40, te dor muschii, te simti ca si cum ai fi batut. Ai gripa!” Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului ”Matei Bals” din Capitala, a declarat ca diagnosticul de gripa este unul ”clar” si ca nu mai este nevoie…

- Un numar de 24 de profesori din localitatea doljeana Sadova au sesizat Parchetul ca la Scoala Gimnaziala „Damian“ ar exista aproape 30 de elevi inscrisi fictiv in catalog. Exista suspiciuni ca sunt nereguli grave si in sistemul informatic al scolii. Procurorii au dispus inceperea urmaririi penale in…

- Angajații de la Spitalul Floreasca marturisesc cum pacienta a ars in sala de operații, aceștia povestind ca flacara s-a extins foarte repede din zonele lombare și toracica spre capul femeii, unde aparatul de anestezie era in funcțiune.Deputatul Emanuel Ungureanu prezinta, pe pagina sa de Facebook,…

