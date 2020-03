Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus in Romania: Al 30-lea deces. Barbat, 74 ani, județul Hunedoara, internat in secția de Oncologie a Spitalului Județean Deva cu neoplasm in stadiul terminal. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv in data de 28.03.2020. Decedat in 26.03.2020.

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca un al doilea pacient infectat cu noul coronavirus a incetat astazi din viața. Este vorba despre un barbat in varsta de 74 de ani, internat inițial la Spitalul Universitar din București și transferat apoi la Spitalul Clinic "Dr. Victor Babeș". Și acest pacient…

- Cazul numarul 29 de imbolnavire cu noul coronavirus a fost confirmat marti seara, fiind vorba despre o femeie din Bucuresti. Alte trei cazuri fusesera confirmate marti seara. In cursul zilei de marti, opt noi cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Bucuresti, a anuntat Grupul de Comunicare…

- (UPDATE) ora 17:20 – Un nou caz pozitiv de infectare cu COVID-19 (coronavirus) a fost confirmat la un barbat de 40 de ani din Hunedoara, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. ‘A fost confirmat un nou caz pozitiv in urma testului pentru coronavirus (COVID-19), respectiv un barbat de 40 de ani din…