Un bărbat, în vârstă de 36 de ani, transportat la spital în urma unui accident rutier Un barbat in varsta de 36 de ani a fost transportat la spital dupa ce autoutilitara in care se afla a iesit in afara partii carosabile pe un drum comunal din localitatea Ghimpati, potrivit Agerpres. "ISU Giurgiu a fost solicitat in aceasta dimineata sa intervina in localitatea Ghimpati in urma producerii unui accident rutier in care a fost implicata o autoutilitara. La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Statiei Mihailesti, cu o autospeciala de stingere, o descarcerare, doua ambulante SMURD si SAJ. Un barbat in varsta de 36 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale si a fost preluat de echipajul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

