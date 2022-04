Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente un barbat cautat de autoritațile din Romania, pentru infractiuni la regimul circulatiei. In data de 4 aprilie a.c., in jurul orei 09.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit la ieșirea din țara un permis de conducere fals, prezentat la control de un maramuresean, in varsta de 30 de ani. Marti, 05 aprilie a.c., in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, au depistat la ieșirea din țara o tanara din Camerun care, la controlul de frontiera, s-a legitimat cu un document de identitate ce nu-i apartine. Aceasta este cercetata pentru fals privind identitatea si…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au despistat doi cetațeni romani, tata și fiu – minor din Mureș, care au incercat sa eludeze controlul de frontiera din cauza ca tatal nu avea imputernicire din partea mamei pentru scoaterea minorului din Romania. Tot, ieri 06.02.2022, in jurul orei 08.50,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au depistat un cetațean roman care a incercat sa intre ilegal in Romania, prin evitarea controlului de frontiera, cu intentia de a nu fi supus legislației privind carantinarea persoanelor la intrarea in țara. Ieri, 6 februarie a.c., in jurul orei 21.45,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare, impreuna cu lucratori din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea, au depistat ascunsi intr-un microbuz condus de un maramureșean trei cetațeni din Egipt, pe care soferul intentiona sa-i treaca ilegal…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare impreuna cu lucatori din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat ascunsi intr-un microbuz trei cetațeni din Egipt, pe care soferul, un cetațean roman, din Maramures, intentiona sa-i treaca ilegal in Ungaria. In data de 4 februarie…

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea si pe comunicatia Urziceni-Urziceni Padure, mai multe persoane cu documente false – trei permise de conducere si o carte de identitate. Patru persoane sunt cercetate penal pentru faptele savarsite. In aceasta dimineata,…