Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 30 de ani, tatal unui copil de 9 ani, a ajuns in stare grava la Spitalul de Urgenta Bistrita-Nasaud, dupa ce a fost injunghiat, in Bistrita, in zona inimii de iubitul fostei sale sotii. Intre cei doi a izbucnit un conflict dupa ce tatal natural al copilului l-a adus pe acesta acasa,…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Din investigațiile preliminare, jurnalistul ar fi suferit un stop cardiorespirator. Pagina sa de Facebook a fost „inundata” de mesaje. Fosta lui soție, Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii, dintr-o relația…

- Cea mai varstnica pacienta, o femeie de 96 de ani, se afla inca in investigatii in momentul scrierii acestei stiri. Potrivit medicilor, ieseanca cu sechele post accident vascular cerebral si cu dementa avea cand a ajuns in UPU o temperatura corporala de 28.5 grade Celsius. „Un alt pacient, un barbat…

- Un elev, de 15 ani, de la Liceul „Emil Racovita" din Galati, Romania se afla in stare grava, la Spitalul de Copii din localitate, cu arsuri pe 25% din corp, dupa ce a facut un experiment, inspirat de pe internet.

- Doi soti din localitatea Borosesti, comuna Scanteia, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce casa in care locuiau a luat foc in timp ce ei, se pare, dormeau. Victimele, o femeie in varsta de 59 de ani si un barbat in varsta de 62 de ani, au fost transportate in Unitatea de Primire Urgente (UPU)…

- Un adolescent in varsta de 16 ani, din Iasi, a fost injunghiat, aseara, intr-un autobuz. Incidentul a avut loc in zona statiei Petru Poni. Baiatul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie ”Sfanta Maria”. Presupusul agresor, un barbat in varsta de 46 de ani, a fost preluat de politisti si dus la audieri.…

- Un politist din SCCO Olt a ajuns la Spitalul de Urgenta Craiova, dupa ce noaptea trecuta a incercat sa se impuste in cap, pe fondul unor neintelegeri cu iubita, aceasta din urma fiind impuscata in mana stanga, in incercarea de a-l impiedica pe barbat sa-si ia viata.

- Un copil in varsta de 2 ani din localitatea vasluiana Pungesti a ajuns in cursul nopții la Spitalul de Arși din capitala. Baiatul a cazut in balia cu apa fierbinte si s-a oparit pe aproape jumatate din corp. Mama sa ii pregatise baia, dar intr-o clipa de neatenție copilul a cazut in apa și a suferit…