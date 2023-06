Un bărbat în stare de ebritatea a furat autoturismul unui coleg de muncă și 'a dat o tură prin oraș': Pe numele lui a fost deschis dosar penal Un barbat de 37 de ani a furat un autoturism cu remorca ce ii apartinea unui coleg de munca, deoarece a intentioat sa ”dea o tura prin oras”. Barbatul a fost rapid identificat de politistii care au constatat ca acesta consumase alcool si nici nu detinea permis de conducere. Pe numele lui a fost deschis dosar penal si a fost retinut 24 de ore. ”Un barbat din localitatea Bradesti a ajuns in arest dupa ce a furat un autoturism, de la prietenul si colegul sau de munca, pentru "a da o tura" prin oras La data de 28 iunie 2023, in jurul orei 15:15, politistii din cadrul Politiei municipiului Odorheiu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

