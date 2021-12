Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Tucson, in Arizona, a ucis prin impuscare, cu noua gloante, un barbat in varsta de 60 de ani, suspectat de un furt dintr-un magazin si care se deplasa intr-un scaun cu rotile, care a refuzat sa se opreasca si ii intorcea spatele, relateaza AFP.

- Un politist din Tucson, in Arizona, a impușcat mortal luni cu noua gloante un barbat in varsta de 61 de ani, care se deplasa in scaun cu rotile. Polițistul a folosit arma dupa ce l-a suspectat pe barbat ca a furat dintr-un magazin și pentru ca a refuzat sa se opreasca. In urma incidentului, s-a deschis…

- Acesta a fost condus la sediul poliției The post Un barbat din Mures care a talharit doua batrane a fost prins de un politist aflat in timpul liber appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Un barbat din Mures care a talharit doua batrane a fost prins de un politist aflat in timpul liber…

- Crima din gelozie in orasul Cahul. Un barbat de 49 de ani si-a impuscat mortal sotia și soacra dintr-o arma de vanatoare deținuta ilegal. Totul s-a intamplat aseara, intr-un bloc din centrul orasului. Oamenii legii au fost anuntati de fiul celor doi soti.

- Un accident de munca mortal s-a petrecut la inceputul saptamanii la Laminorul de Tabla Groasa 1 din Combinatului Siderurgic Liberty Galati, informeaza, vineri, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM). Potrivit sursei citate, un inginer de 49 de ani s-a electrocutat mortal in timp ce lucra…

- Alec Baldwin a impușcat mortal o femeie in timpul unei filmari! Celebrul actor a tras cu o arma de recuzita in timp ce se afla pe platoul de filmare, iar femeia nu a mai putut sa fie salvata, deși medicii au facut eforturi imense. Acesta a ranit și un alt barbat. Incident tragic la Hollywood! […] The…

- Actorul Alec Baldwin a tras cu o arma de recuzita in timpul filmarilor la westernul „Rust”, care aveau loc in New Mexico, SUA, scrie BBC. Incidentul a avut loc joi, pe platourile de filmare. Un barbat a fost ranit, iar o femeie, directorul de imagine al filmului, a murit la spital, in ciuda eforturilor…

- Caz șocant la Briceni. Un barbat de 34 de ani a murit dupa ce a fost impușcat in cap.Cadavrul a fost gasit luni dimineata de catre o vecina, in gospodaria acestuia din satul Corjeuți. Femeia a alertat oamenii legii, care au stabilit semne de violenta pe corpul neinsufletit.