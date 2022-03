Un barbat de 33 de ani, originar din Turkmenistan, care a fost impuscat in capitala Ucrainei, a fost internat, sambata, 12 martie,, la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” din Botosani, a declarat directorul Directiei de Sanatate Publica Botosani, medicul Monica Adascalitei, informeaza Agerpres . Barbatul urma studii universitare la Kiev. El ar fi fost impuscat pe 27 februarie, insa a fugit din spital cu intentia de scapa de razboi și de a ajunge in Turcia. Insa, in timp ce se deplasa catre aceasta tara, masina in care se afla a fost atacata din nou de soldatii rusi. Studentul s-a refugiat…