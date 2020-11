Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu o arma cu lama a avut loc in orasul canadian Quebec. Conform Radio Canada, sunt cel puțin 2 morti si 5 raniți. Politia a anuntat ca a arestat un suspect cu putin timp inainte de ora locala 01:00, anunța Mediafax.Incidentul a avut loc in apropierea Parlamentului regional. Politia…

- Poliția din orașul canadian Quebec a arestat un barbat, dupa un atac soldat cu doi morți și cinci raniți în noaptea de Halloween, scrie Guardian. Anterior, poliția provinciei anunțase ca este în cautarea unui barbat îmbracat în haine medievale și înarmat cu o arma…

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 100 au fost ranite dupa ce furtuna tropicala Noul a lovit coasta centrala a Vietnamului, au declarat luni mass-media de stat, potrivit DPA. Furtuna a atins uscatul in apropierea oraselor turistice Hue si Da Nang in cursul zilei de vineri. Patru persoane si-au…

- Politia din orasul Rochester, alertata, a anuntat sambata ca la fata locului erau aproximativ 100 de persoane, in conditiile in care petrecerile sunt interzise din cauza pandemiei. „Aceasta este cu adevarat o tragedie de proportii epice”, a declarat reporterilor un sef al politiei, scrie news.ro.…

- O persoana a murit si alte doua cel putin au fost grav ranite dupa ce un balon cu aer cald s-a prabușit duminica în Germania, scrie Agerpres, citând dpa.Balonul a fost prins într-o rafala de vânt în timpul unui zbor în apropiere de Koblenz, în vestul Germaniei,…

- Un avion cu 191 de pasageri la bord s a prabusit Aeronava venea de la Dubai si a aterizat la Calicut.Cel putin doi oameni au murit si 35 sunt raniti dupa ce un avion al Air India care transporta 191 de pasageri a parasit pista la aterizarea pe un aeroport din Calicut, in vestul Indiei, a declarat un…

- Ministerul Sanatatii din Liban a stabilit vineri la 149 numarul de morti ca urmare a exploziei uriase de marti care a afectat portul Beirut si care a facut si peste 5.000 de raniti, informeaza Agerpres.Deocamdata nu au fost furnizate informatii clare despre numarul disparutilor, care era estimat in…