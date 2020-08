Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti au fost atacati cu o coasa de un barbat, iar fratele atacatorului i-a sarit in ajutor cu o furca. Ulterior, ambii agresori au fost impuscati, unul in abdomen, altul in picior, insa politistii au fost si ei, grav raniti. Politistii au fost grav raniti Localnicii i-au ajutat cum au putut…

- La data de 30 iulie 2020, in jurul orei 20.00, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un tanar de 16 ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism pe strada Daneții din oraș, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Un barbat de 62 de ani din Sighișoara a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore dupa ce și-a transportat cainele legat de mașina, transmite Mediafax. Potrivit IPJ Mureș, polițiștii din Sighișoara au fost sesizați, miercuri, despre faptul ca un caine ar fi legat de un autoturism și transportat in…

- In dimineata zilei de duminica, in jurul orei 07:00, politistii din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures au urmarit un autovehicul care nu a oprit la semnalele acestora. La un moment dat, soferul a pierdut controlul volanului, a iesit de pe partea carosabila si a intrat…

- Incaierare in strada, luni, in jurul orei 11.00, pe bulevardul 2 Graniceri din municipiul Falticeni. Polițiștii care au intervenit la fața locului au fost puși și ei in dificultate dupa ce un barbat in varsta de 50 de ani, care avea o sabie in mana, a dat cu arma alba in autospeciala de ...

- In aceasta dimineata, un barbat de 43 de ani din Ialoveni a fost gasit mort intr-o masina parcata pe strada Muncesti din Capitala. Oamenii legii au fost alertati de catre un trecator care a simtit un miros specific care venea din partea automobilului.

- Un barbat, in varsta de 30 de ani, originar din raionul Ialoveni a fost reținut de oamenii legii dupa ce ar fi furat bijuterii din aur, televizor și articole vestimentare, in valoare de 18 mii lei.