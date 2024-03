Un bărbat gol-pușcă a fugit din sediul PSD Un eveniment neobișnuit a captivat atenția locuitorilor din Iași, intr-o zi insorita, in plina amiaza, cand un barbat a fost observat alergand complet dezbracat pe bulevardul Carol I. Motivul acestei acțiuni incredibile ramane neclar, iar speculațiile cu privire la influența temperaturilor mai ridicate sau alte rațiuni misterioase incep sa circule. Cetațeanul curajos s-a aventurat printre mașini, creand o scena neobișnuita in mijlocul strazii, in ciuda temperaturii de 11 grade Celsius din acel moment. Este incert daca individul se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

