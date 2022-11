Un bărbat gol a făcut baie în Fântâna cu Pești de la Timișoara Un barbat a intrat in apa fantanii cu pești din Timișoara și a inceput sa se spele, sambata seara. Oamenii aflați la plimbare se uitau nedumeriți sau filmau scena. A fost nevoie de intervenția Poliției locale și a unui echipaj de la ambulanța pentru a-l ridica pe om din centrul orașului, acolo unde așa cum bine știți, in urma cu doua zile, a fost deschisa din nou publicului Fantana cu Pești. http://www.timisoarastiri.ro/wp-content/uploads/316164030_196817419501102_30866454537621879_n.mp4 Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și ucis iubita și a aruncat-o pe camp. La scurt timp, el a intrat cu mașina intr-un pom.Este vorba de un tanar de 2 de ani, care a intrat cu autoturismul intr-un copac de pe marginea carosabilului.Pentru scoaterea acestuia din caroseria deformata a mașinii a fost nevoie de intervenția pompierilor…

- Ieri, 11 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej, alaturi de cei ai Secției Rurale au desfașurat activitați pentru prevenirea faptelor de natura penala, depistarea persoanelor de interes pentru soluționarea cauzelor aflate in derulare și impunerea respectarii legislației rutiere de…

- Luni, 3 octombrie, polițiștii din cadrul Biroului pentru Combaterea Infracțiunilor contra Persoanei și Patrimoniului Ploiești au reușit sa-l identifice pe un barbat care, in primavara acestui an, i-a furat unei femei suma de 1.500 de lei. Speta este prezentata de catre reprezentantii IPJ Prahova astfel:…

- Un tanar de 24 de ani din Targu Lapus, judetul Maramures, a fost impuscat vineri seara, 23 septembrie, in plina strada, și a fost dus la spital pentru ingrijiri medicale, a anuntat Politia locala. Agresorul este audiat de politisti.„In seara de 23 septembrie, la ora 21.48, Politia municipiului Baia…

- 1 kg de marijuana crescuta in condiții de sera și o arma deținuta ilegal a fost depistata acasa la un barbat de 44 ani din or. Soroca. Oamenii legii au documentat activitatea sa privind circulația ilegala a drogurilor, mai multe saptamani.

- Și-a batut vecinul pana l-a bagat in spital. Oamenii legii prahoveni au efectuat perchezitii. Este povestea incredibila a unui barbat de 35 de ani din Cocoraștii Colt. In loc sa-și rezolve probleme cu maturitate, a recus la violența și și-a batut veinul pana a fost nevoie sa ajunga la spital.…

- La data de 26 august a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Bistrita au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat a incalcat masurile dispuse printr-un ordin de protectie. La locul evenimentului, politistii au constatat faptul ca un barbat de 40 de ani, din Unirea, ar fi incalcat m…

- Polițiștii au emis, astazi și ieri, doua ordine de protecție dupa scandaluri in familie. Un barbat și-a agresat fizic și verbal soția, iar in altul, un barbat și-a batut tatal și sora. In data de 23 august, o femeie de 38 din Tureac a sunat la poliție dupa ce soțul ei, de 42 de ani, a batut-o și a injurat-o.…