Stiri pe aceeasi tema

- George Liviu Mihalca, consilier in cadrul Directiei Generale Pescuit - Centrul Regional Brasov, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru luare de mita intr-un dosar de fraude cu fonduri europene cu un prejudiciu de aproape 6 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al…

- Polițiștii clujeni au au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de comiterea unui furt din locuința. ”În urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești - Post Poliție Comunal Gilau, au identificat un barbat, în…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata pentru infractiunea de tentativa de omor a unui barbat in varsta de 57 de ani, din Liteni, care l-a lovit cu toporul in cap pe un barbat cu care de regula isi petrecea timpul si erau un soi de prieteni. ...

- Furt in ziua mare la autoservirea din apropiere de autogara Suceava. Camerele de supraveghere montate in interior l-au filmat pe un barbat in jurul varstei de 50 de ani care profita de neatentia angajatilor si isi insuseste o anumita suma de bani.Imaginile au fost surprinse pe data de 18 iulie, in ...

- Un barbat din Blaj este cercetat de polițiști pentru furt calificat, dupa ce a sustras un cal aparținand unei persoane din Sancel. Politistii din cadrul Secției numarul 6 Poliție Rurala Jidvei – Postul de Poliție Sancel au identificat un barbat de 31 de ani din Blaj, judetul Alba, ca persoana banuita…

- Polițiștii timișoreni fac cercetari fața de un barbat de 52 de ani, banuit de comiterea unui furt dintr-o locuința situata pe raza municipiului. Mai exact, polițiștii postului de poliție T.F. Timișoara au identificat un barbat de 52 de ani, din comuna Vișina, județul Olt, banuit de comiterea unui furt…

- Au platit intreținerea degeaba timp de 20 de luni. Este vorba de zeci de familii dintr-un bloc de pe str. Muzicescu din Timișoara, care o acuza pe administratoare ca a furat banii cu care trebuia sa achite facturile la utilitați, adica peste 20.000 de euro. Pe fir au intrat și polițiștii timișeni, la…

- Horoscopul verii 2018. Astrologul Libertații, Elena Bunescu, iși spune cum iți va merge in dragoste și in cariera, dar și cum vei sta cu sanatatea și cu banii in urmatoarele trei luni! Horoscopul verii 2018 – Berbec DRAGOSTE: Va trebui sa ai rabdare pana la toamna, ca sa te bucuri de ceva mai multa…