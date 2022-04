Stiri pe aceeasi tema

- Barbat gasit mort in casa. Polițiștii au stabilit ca a fost agresat de soția lui. Un barbat de 63 de ani a fost gasit duminica mort in locuința lui din Borșa, județul Maramureș. Polițiștii au stabilit ca acesta a fost agresat fizic de soția lui.

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 9 Vlasinești au pus sambata in executare trei mandate de percheziție domiciliara la locuințele unor persoane banuite de furturi din locuințe, din comuna Știubieni.

- A dat foc vegetației uscate, iar flacarile i-au distrus propria locuința. Barbat din Saliștea Deal, cu dosar penal Un barbat din comuna Saliștea a dat foc vegetației uscate, iar focul s-a extins și i-a distrus propria locuința. Polițiștii atrag atenția asupra pericolului reprezentat de incendierea vegetației…

- Judecatorii au dispus impotriva unui iesean un ordin de protectie dupa altul. In vara anului trecut a fost emis un prim ordin, prelungit imediat dupa expirarea sa. Situatia nu pare sa se fi imbunatatit, la Judecatorie fiind depusa o noua cerere, pentru un nou ordin. In august anul trecut, V.M. a solicitat…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 2 Poliție efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “amenințarea” și “distrugerea”. In fapt, la data de 05 martie 2022, in jurul orei 17.20, polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgența…

- Un barbat din Ciceu Giurgești s-a ales luni cu dosar penal dupa ce și-a agresat și amenințat propria mama. Polițiștii au emis un ordin de protecție impotriva barbatului și l-au evacuat din locuința. Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș au emis, in urma unui apel 112, un ordin de protecție…

- O femeie din municipiul Suceava, profesoara pensionara, a castigat un prim razboi cu Spitalul Judetean "Sf. Ioan cel Nou". Femeia a chemat in judecata unitatea medicala si a cerut daune de 500.000 de lei dupa ce sotul acesteia a murit in ianuarie anul trecut dupa ce s-ar fi infectat cu SARS-CoV2 in…