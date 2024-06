Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit vineri dupa-amiaza la un accident rutier petrecut la ieșire din localitatea Deușu, comuna Chinteni. La fața locului pompierii au gasit un autoturism rasturnat in afara parții carosabile, fara ocupanți in acesta. ”Martorii evenimentului…

- A inceput confruntarea momentului! Mama suspectului de 16 ani și iubita barbatului ucis in Crangași s-au intrecut in declarații dure, dorindu-și fiecare sa se faca dreptate. Iubita barbatului mort a facut dezvaluiri noi despre ceea ce se știe despre momentul in care acesta a fost omorat.

- Un șofer a fost filmat pe Calea Manaștur, ijn zona Platinia, in timp ce circula haotic pe drum. A schimbat benzile și i-a panicat pe ceilalți șoferi din trafic.”Am lasat mai lung sa se vada ce agitat era .. asta nu era cu toate țiglele pe casa...”, a comentat un conducator auto, care filmase toata scena…

- Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca au fost alertați, de puține momente, cu privire la izbucnirea unui incendiu intr-un apartament situat intr-un imobil cu funcțiuni mixte, de pe Calea Manaștur din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au alocat patru autospeciale pentru stingerea…

- Informații halucinante in cazul crimei din Dambovița! Turcul suspectat ca a ucis-o pe Mirela și-a recunoscut fapta și a detaliat modul ingrozitor in care i-a luat viața! Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Un accident rutier s-a produs marți dupa-amiaza, pe Calea Manaștur din Cluj-Napoca. Doua persoane au fost consultate de paramedicii SMURD. La fața locului s-au deplasat o autospeciala și un echipaj SMURD unde doua persoane, respectiv un barbat și o femeie in varsta de aproximativ 20 de ani, au solicitat…

- Un incendiu a izbucnit in jurul orei 7:30 in cartierul clujean Maraști.Din primele informații ar fi vorba despre o mașina care ar fi avut probleme tehnice.Martorii din zona au relatat ca mașina ar fi luat foc pe strada Nasaud, fiind mutata pentru a evita raspandirea focului.