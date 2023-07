Un barbat din Botoșani a fost la un pas sa iși piarda piciorul, dupa o gluma neinspirata facuta de un amic. Acesta a fost legat de picior cu o pereche de catușe vechi, gasite in parc. Cand au vrut sa le desfaca și-au dat seama ca nu au cheia, iar piciorul a inceput sa se […] The post Un barbat era sa ramana fara un picior, dupa o gluma facuta de un amic. A fost legat cu catușele gasite intr-un parc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .