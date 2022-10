Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost amendat cu 2.000 de lei de politisti dupa ce a refuzat sa paraseasca Penitenciarul Gaesti in ziua in care a fost eliberat. Barbatul s-a intins pe asfalt, iar șoferii care au trecut prin zona au fost forțați sa-l ocoleasca. Mai multe persoane au incercat sa il convinga sa plece, insa…

- ”Ma supara sau sunt profund mahnit ca acest gaz care se extrage de la Black Sea Oil & Gas, primul gaz din platforma continentala, deja a fost contractat de grupul Engie pe trei ani de ani, ceea ce este o chestiune care contravine legii in Romania, pentru ca in mod normal, gazul respectiv pot sa il export…

- Amenda dura pentru un barbat din Mamaia. Polițiștii l-au sancționat dur deoarece practica pe strada „alba-neagra”. Barbatul amendat este cunoscut de oamenii legii, avand la activ fapte mult mai grave. Ce amenda a primit barbatul Oamenii legii l-au amendat pe un barbat din Mamaia in timp ce practica…

- Finantarea participativa (crowdfunding) reprezinta un tip de activitate in cadrul careia un furnizor de servicii de finantare participativa, fara a-si asuma el insusi riscuri, administreaza o platforma digitala, deschisa publicului, pentru a pune in legatura sau pentru a facilita punerea in legatura…

- Polițiștii de imigrari din Bihor au depistat, in urma unui control desfașurat miercuri, 27 de cetațeni straini care lucrau fara forme legale la o firma ce nu deține avize pentru angajarea lor. Continue reading Barbați din Bangladesh, gasiți la munca ilegala in Bihor: vor trebui sa paraseasca teritoriul…

- „Am gasit ieri in cartierul Tudor Vladimirescu, pe spațiul verde – domeniu public, 6 autoturisme staționate ilegal. De ani de zile. Sunt in custodia unui cetațean care recunoaște ca sunt … abandonate. Ce-a facut Poliția Locala? L-a amendat … și cam atat. Ieri seara i-am pus in vedere cetațeanului respectiv…