Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri ca tara a descoperit cele mai mari depozite de gaze naturale din istoria sa, un camp din Marea Neagra care ar contine 320 de miliarde metri cubi de gaze naturale, adaugand ca exista o posibilitate ridicata sa fie descoperite si alte resurse…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca Statele Unite vor sustine tarile care considera ca China le-a incalcat drepturile maritime in Marea Chinei de Sud, dar a sugerat ca vor face acest lucru prin mijloace diplomatice, nu militare, transmite Reuters. "Vom sustine tarile…

- La data de 15 iulie 2020, polițiștii Postului de Poliție Poșaga au intocmit dosar de cercetare penala fața de un barbat de 60 de ani, din comuna Poșaga, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de taiere ilegala de arbori și furt de arbori. In sarcina barbatului s-a reținut faptul ca, in perioada ianuarie…

- Ziarul Unirea Barbat din comuna Poșaga, cercetat de polițiști pentru taieri ilegale și furt de arbori. Acesta ar fi taiat 16 metri cubi de material lemnos de pe terenul altui om In data de 15 iulie 2020, polițiștii Postului de Poliție Poșaga au intocmit dosar de cercetare penala fața de un barbat de…

- Un expert in drepturile omului al ONU si-a exprimat marti ingrijorarea in legatura cu ceea ce el numeste "lipsurile alimentare si malnutritia raspandite" in Coreea de Nord, situatia fiind inrautatita de inchiderea timp de cinci luni a granitei cu China si de masurile stricte de carantina impotriva…

- Deși in timpul pandemiei actuale toate statele au impus restricții generale in privința desfașurarii activitaților religioase, Romania este printre puținele regimuri democratice in care autoritațile publice au formulat recomandari liturgice. Fascinat de puterea sa despotica, statul s-a varat in Potir…

- Campioana mondiala in proba feminina de 400 de metri, Salwa Eid Naser (Bahrain), s-a ales cu o suspendare provizorie din partea Unitatii de Integritate in Atletism (AIU) pentru ca nu a oferit detalii privind localizarea sa in vederea testelor antidoping, scrie Reuters. Naser a castigat aurul la Campionatele…