- Sase persoane, printre care si doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri dupa amiaza pe DN 39, in apropierea statiunii Neptun, in evenimentul rutier fiind implicate doua autoturisme. Doua dintre victime sunt in stare foarte grava, una dintre acestea fiind preluata de elicopterul…

- Accident pe un drum din vestul țarii, in aceasta dimineața. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, o camioneta s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe DN 7, in localitatea Odvos. In urma accidentului, doi barbați au ramas incarcerați, fiind nevoie de intervenția…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- O explozie s-a produs, in aceasta dimineața, intr-un apartament din Deva, județul Hunedoara. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Hunedoara, echipajele care s-au deplasat de urgența la locul producerii exploziei au gasit in apartament o femeie de 86 de ani. Batrana avea…

- A fost un an plin in intervenții pentru cadrele medicale ale Serviciului Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare (SMURD) Arad. 2017 a fost anul in care elicopterul SMURD a decolat de peste 540 de ori pentru a transporta victimele accidentelor rutiere la Spitalul Județean Clinic de Urgența Arad…

- Un calugar de la Manastirea Bodrog a fost salvat din mijlocul Muresului de catre echipe ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad. Bacul de la Bodrog nu mai functioneaza. Un calugar de la Manastirea Bodrog a intentionat sa ajunga mai repede la manastire si a decis sa incerce sa treaca Muresul…

- Un accident cumplit de circulație a avut loc, astazi, pe un drum din vestul țarii. Trei oameni și-au pierdut viața, dupa ce mașinile in care se aflau s-au lovit frontal. Accidentul s-a petrecut pe DN7 Oraștie- Sebeș, pe raza localitații Romos. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații…

- Elicopterul SMURD Galati a plecat vineri dimineata in misiune spre judetul Tulcea pentru a prelua o gravida aflata la dispensarul din localitatea Casimcea, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Sion. Potrivit sursei citate, ambulanta…