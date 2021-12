Un bărbat din Vaslui implicat într-un accident rutier i-a spus echipajului de intervenție că și-a ucis soţia şi copilul, acasă Un barbat din judetul Vaslui si-a ucis fiul si sotia, apoi a plecat cu masina. La un moment dat s-a rasturnat intr-un sant, iar un trecator a sunat la 112. Barbatul a spus asistentei de pe Ambulanta ca si-a ucis familia, aceasta alertand autoritatile care au stabilit ca informatia se confirma. Potrivit www.vremeanoua.ro, un barbat din comuna Albesti si-a ucis sotia si fiul, iar apoi s-a urcat in masina si a provocat un accident in Costesti. O femeie a sunat la 112 si a anuntat ca este o masina iesita in decor, fiind trimisa la fata locului o Ambulanta cu o asistenta medicala. Barbatul ar fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

