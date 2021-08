Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Vaslui a fost grav ranit, fiindu-i amputate patru degete de la mana dreapta, dupa ce o arma de vanatoare s-a descarcat accidental, dupa o partida de vanatoare. Barbatul a fost preluat de un echipaj medical si se afla internat la Spitalul din Barlad.

- Un vanator s-a impuscat accidental in padure! S-a intamplat la Vaslui in noaptea de joi spre vineri.Accidentul a avut loc azi noapte, in comuna Puiesti, din judetul Vaslui. Unui vanator i s-a descarcat arma involuntar sfartecandu-i degetele de la o mana. Alicele s-au dus apoi si prin femur. Vanatorul…

- Un tanar de doar 19 ani, din Țara Galilor, a ajuns in stare grava la spital dupa ce un paianjen veninos l-a mușcat pe deget. Baiatul se afla intr-o vacanța in Spania alaturi de prietenii sai, cand o ciupitura nesemnificativa s-a aratat a fi o adevarata tragedie. Medicii s-au ingrozit și i-au explicat…

- Incidentul s-a produs la Universitatea din Suceava. Profesorul l-a calmat pe student, apoi a solicitat unui paznic sa sune la 112. La facultate s-a deplasat un echipaj de politie care l-a perchizitionat pe tanar.Studentul a fost transportat la Psihiatrie pentru a primi tratament de specialitate. Acesta…