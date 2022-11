Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean turc și-a uitat borseta cu acte și 2.000 de euro intr-o benzinarie din Lugoj. Forțele de poliție l-au identificat și i-au returnat acestuia banii și actele. Un cetatean turc care si-a uitat, miercuri, borseta cu 2.000 de euro si actele personale, intr-o benzinarie din municipiul Lugoj,…

- La data de 29.11.2022, in jurul orei 16:30, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Lugoj au fost sesizați cu privire la faptul ca, un cetațean de origine turca, a pierdut o borseta ce conținea actele personale și suma de 2000 euro, in timp ce se afla in tranzit pe raza…

- Ieri, 16 noiembrie, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Bistrita au dispus retinerea si introducerea in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva, a unui barbat de 48 de ani, din Viisoara, cercetat pentru incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie provizoriu…

- Un roman in varsta de 32 de ani este cercetat penal dupa ce, in autoturismul pe care il conducea pe raza municipiului Giurgiu, politistii de frontiera au descoperit 58.160 de tigarete, avand aplicate timbru fiscal bulgaresc, dar pentru care nu detinea documente de provenienta, potrivit Agerpres."Politistii…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publica – Politia municipiului Vatra Dornei, in timp ce acționau conform planului de acțiune ,,Scutul padurii” au procedat la oprirea in trafic a unei autoutilitare condusa de un barbat din Iacobeni, care transporta cantitatea de 4,66 m.c. lemn foc esența molid…

- Un bistrițean s-a ales cu ordin de restricție, dupa ce și-a batut nevasta. Totul s-a intamplat pe o strada din Bistrița. Un cuplu de bistrițeni a inceput sa se certe ieri, pe o strada din Bistrița. Imediat, barbatul a trecut la fapte, și a lovit-o pe soția sa. Polițiștii au intervenit și i-au desparțit.…

- Luni, 3 octombrie, polițiștii din cadrul Biroului pentru Combaterea Infracțiunilor contra Persoanei și Patrimoniului Ploiești au reușit sa-l identifice pe un barbat care, in primavara acestui an, i-a furat unei femei suma de 1.500 de lei. Speta este prezentata de catre reprezentantii IPJ Prahova astfel:…

- Ieri, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Gherla au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a doi barbați, din orașul Pantelimon și municipiul București, cercetați pentru comiterea infracțiunii de talharie calificata. In fapt, la data de 8 septembrie a.c., polițiștii…