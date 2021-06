Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bacau a pronuntat sentinta finala intr-un dosar de ucidere din culpa in care a fost judecat un tanar de 21 de ani care a provocat un accident cu doi morti dupa ce a condus baut si fara permis un BMW, scrie adevarul.ro. Condamnat de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doua persoane au fost ranite, duminica seara, intr-un accident produs pe DN 12 de un sofer fara permis si aflat sub influenta alcoolului care a fugit de la locul faptei, fiind prins ulterior de politisti, informeaza Agerpres.

- Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața la Targu Jiu, in zona Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj. La fața locului s-au deplasat lucratorii Biroului Rutier, care au constat faptul ca un tanar, de 21 de ani, din comuna Obarșia de Camp, județul Mehedinți, in timp ce conducea un autovehicul…

- La data de 2 mai a.c., politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident pe DN22 E87, in apropiere de comuna Baia, judetul Tulcea.Din primele verificari, a reiesit ca un tanar de 19 ani din Baia, in timp ce conducea un auto din directia Babadag catre Constanta, la km. 222 800…

- Sambata, 24 aprilie 2021, in jurul orei 17.50, polițiștii Secției 4 Politie Rurala Ocna Mureș, in timp ce acționau pe raza localitații Ciugudu de Jos au observat, in albia paraului din localitate, un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca un tanar de 22 de ani, din comuna…

- Poliția Suceava a fost sesizata la 112 ca pe Calea Unirii din mun. Suceava a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul unuia dintre autoturismele implicate a abandonat autoturismul și a fugit de la fața locului. La fața locului polițiștii l-au identificat pe un barbat…

- In dupa amiaza zilei de vineri, o patrula de siguranța publica din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești a fost sesizata prin „112” de catre un barbat din Fratauții Noi, cu privire la faptul ca a fost implicat intr-o tamponare pe raza comunei. Barbatul a relatat ca in timp ce conducea autoutilitara…

- Politistii rutieri au cercetat ieri un accident de circulatie care a avut loc in comuna Letea Veche, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Astfel, la fata locului politistii au constata ca, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 207 G, un barbat de 63 de ani, din localitate, a efectuat o manevra…