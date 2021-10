Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce locuitorii orașului Timișoara au ramas fara caldura de mai multe zile din cauza problemelor furnizorului agentului termic Colterm, unii dintre aceștia au cautat soluții pentru a face fața frigului...

- Durere nesfarsita in familia legendarului cantaret Petrica Mosie care s-a stins in urma cu mai bine de o saptamana pe un pat de spital, infectat cu coronavirus si nevaccinat. Marti s-a stins si una dintre fiicele indragitului pastrator de folclor autentic banatean, Lia Moise, in varsta de 51 de ani.…

