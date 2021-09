Stiri pe aceeasi tema

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a unui inculpat, in stare de arest preventiv, pentru trafic de migranti si punere in circulatie a unui autovehicul neinmatriculat.

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a unui inculpat, in stare de arest preventiv, pentru trafic de migranti si punere in circulatie a unui autovehicul neinmatriculat. Procurorii au retinut ca in data de 27 iulie, inculpatul…

- Politistii de frontiera din Timiș au depistat un cetatean roman care a adapostit douazeci si patru cetateni din India in incercarea lor de a trece ilegal frontiera spre vestul Europei, arata un comunicat al instituției.

- Doi cetateni straini au primit mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile, pentru trafic de migranti, dupa ce procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus inceperea urmaririi penale fata de acestia. Unul dintre ei a asigurat cazarea pentru 12 migranti.…

- Doi cetateni sirieni erau infasurati in folie de aluminiu si saci de plastic, ascunsi in compartimentul de marfa al unui ansamblu rutier ce transporta pavaj si piatra din Turcia pentru Romania. Acestia au fost prinsi de politistii de frontiera din vama Giurgiu in timp ce incercau sa intre ilegal in…

- Doi cetateni sirieni au fost depistati de politistii de frontiera din vama Giurgiu in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania, ascunsi in compartimentul de marfa al unui ansamblu rutier ce transporta pavaj si piatra din Turcia pentru Romania, infasurati in folie de aluminiu si saci de plastic.

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a unui barbat din Timiș, aflat in arest preventiv, sub aspectul savarsirii, in stare de recidiva, a infractiunii de trafic de migranți. „Procurorii au reținut ca in data de 4 iunie 2021,…