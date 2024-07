Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bucuresti a fost arestat preventiv, sub acuzatiile de tentativa de omor si tulburare a ordinii si linistii publice, dupa ce a injunghiat o persoana in strada, in fata unui magazin din sectorul 6 al Capitalei. Martori la agresiune au fost numerosi trecatori, iar victima a fost salvata de…

- Barbat din Lupșa REȚINUT de polițiști pentru ca a incalcat ordinul de protecție: A intrat in curtea casei fostei soții și a amenințat-o Barbat din Lupșa REȚINUT de polițiști pentru ca a incalcat ordinul de protecție: A intrat in curtea casei fostei soții și a amenințat-o Un barbat din Lupșa a fost reținut…

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins in timp ce incerca sa vanda cocaina intr-o comuna din Maramureș. El este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. „La data de 25.06.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…

- Un barbat din Aiud care iși teroriza soția a primit un ordin de protecție. Cand a decis femeia sa apeleze la autoritați Drama unei femei din Aiud este descrisa intr-o motivare a judecatoriei din oraș. Acesta traiește alaturi de un barbat abuziv, care o bate și o amenința cu moartea. Mai mult de atat,…

- Moarte teribila pentru un barbat care lucra la o stana din Timiș, in apropiere de Lugoj. Acesta a murit dupa ce ar fi baut o soluție care era folosita la deparazitarea ovinelor. Tragedia a avut loc in zona localitații Crivobara. „La data de 24 mai a.c., in jurul orei 13:23, polițiștii municipiului Lugoj…

- Polițiștii orașului Tauții Magherauș au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat din oraș, cercetat pentru comiterea infracțiunii de incalcare a masurilor dispuse prin ordinului de protecție provizoriu. In fapt ieri, 22.05.2024, Poliția orașului Tauții Magherauș a fost sesizata prin SNUAU 112…

- Un barbat a fost arestat preventiv duminica, 28 aprilie, de polițiștii din Timișoara pentru ca a incalcat ordinul de protecție cerut de fosta concubina a sa. Documentul fusese emis pe 8 aprilie și era valabil pentru șase luni.

- Un barbat de 45 de ani din Craiova a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a incalcat ordinul de protectie care fusese emis pentru ca isi agresase fosta sotie, transmite News.ro. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca politistii au fost sesizati in noaptea de vineri…