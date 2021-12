Un bărbat din Teleorman a murit carbonizat după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod Un sofer in varsta de 36 de ani a murit, marti seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod si autovehiculul a luat foc, informeaza IPJ Teleorman. “In ziua de 21 decembrie, la ora 21,10, in comuna Salcia, pe o strada din localitate, un barbat de 36 ani, din comuna Salcia, judetul Teleorman, in timp ce conducea auto proprietate personala, a parasit partea carosabila, intrand intr-un cap de pod. In urma evenimentului rutier, conducatorul auto a decedat, carbonizat, autoturismul arzand in totalitate”, precizeaza IPJ Teleorman. Conform sursei citate, politistii efectueaza cercetari la fata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

