- Viața lui Dorian Popa este desprinsa parca dintr-un film. Artistul o duce cum nu se poate mai bine, dar asta nu-l ferește și de incidentele care apar neprevazut. De exemplu, recent, in miez de noapte, cantarețul a fost la un pas de o mare tragedie dupa ce un barbat a incercat sa-l loveasca cu mașina.…

- Un fost campion la judo din Teleorman a dat foc unei case și unei mașini din cauza unui lanțișor de aur. Agresorul a fost reținut de polițiști, iar apoi plasat sub control judiciar, fiindca oamenii legii au considerat ca nu reprezinta un pericol social. Vecinii spun ca totul a pornit dupa ce fostul…

- Agresorul, Aurel Adrian Prodan, este din Huși și a fost arestat de politistii germani pentru ca si-a ucis iubita si apoi i-a plimbat cadavrul cu masina, pe o autostrada, intre orasele Reichenau și Stuttgart, informeaza vremeanoua.ro .Nu e prima data cand acesta comite o crima. In anul 2015, agresorul…

- O persoana care a coborat dintr-o mașina pentru a cumpara fructe de pe marginea șoselei a fost lovita de alta mașina. Barbatul este grav accidentat, iar traficul rutier este blocat pe DN6, in județul...

- Un copil și doi adulți au fost raniți joi, la Conțești, in Teleorman, unde un BMW a lovit in plin un tractor condus de o femeie și l-a rupt in doua, scrie Observator News.Accidentul a avut loc pe DJ 506, și a adunat pe șosea zeci de oameni, speriați de zgomotul produs de impact. Femeia care conducea…

- O mașina a fost zgariata din razbunare pe o strada din Florești. Proprietara nu a spus unde a parcat și daca a incurcat traficul pietonilor, dar oricum distrugerea mașini este de condamnat. ”In cursul nopții trecute, pe Eroilor 262, mi-a fost zgariata, destul de tare, masina pe toata partea dreapta,…

- Un barbat care s-a urcat baut la volan a fost urmarit de un echipaj al politiei rutiere din Ploiesti. Individul a fost prins dupa o urmarire ca in filme. La control, politisti au descoperit ca individul nici macar nu avea permis de conducere.