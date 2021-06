Stiri pe aceeasi tema

- Peste 25 de tone de deseuri din PET-uri uzate si textile, care urmau sa intre in tara prin Punctele de Trecere a Frontierei Bors si Nadlac II, au fost oprite la granita de autoritati, soferii neavand documente legale. La Bors, politistii de frontiera au verificat un TIR condus de un roman in varsta…

- Pentru fapta sa, barbatul s a ales cu un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de furt. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate si predat partii vatamate, transmite Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea.Din verificarile efectuate, jandarmii au mai aflat faptul ca barbatul nu este la prima…

- Controlul si prevenirea raspandirii gripei aviare inalt patogene la nivelul judetului Constanta. Avand in vedere dinamica fulminanta a evolutiei gripei aviare inalt patogene la pasari domestice la nivel european Bulgaria 4 focare, Cehia 16 focare, Germania ndash; 10 focare primare si 65 secundare, Franta…

- Aproximativ 50 de migranti au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, incercand sa treaca granita ilegal in Ungaria, ascunsi in doua camioane sau mergand pe jos, pe camp, in judetele Bihor si Arad. The post Migranții continua sa ia cu asalt, pe jos sau ascunși in camioane, granița de vest a Romaniei appeared…

- Viacheslav Sadovyi, interul dreapta in varsta de 30 de ani al gruparii CSU din Suceava, s-a calificat cu Ucraina la Campionatul European din 2022, care va avea loc in Ungaria și Slovacia, in intervalul 13-30 ianuarie. Ucraina a terminat pe locul al treilea in Grupa a III-a a preliminariilor, fiind ...

- Autoritațile maghiare de frontiera au anunțat ca defecțiunea a survenit joi, 29 aprilie, in jurul orei 14:10, Poliția de Frontiera Romana fiind informata despre faptul ca sistemul informatic al vecinilor nu mai funționeaza, neputandu-se efectua controlul de frontiera, au anunțat autoritațile romane,…

- ''Condamnam (...) inca un act deplorabil de agresiune si incalcare a dreptului international comis de Rusia pe teritoriul european'', noteaza cei trei premieri intr-o declaratie publicata pe contul de Twitter al biroului premierului polonez Mateusz Morawiecki. Potrivit thenews.pl, acesta din urma are…

- Reglementarile intra in vigoare de marti, 6 aprilie. In loc de doua saptamani de carantina fortata, cei care sosesc in peninsula vor petrece doar cinci zile in izolare, informeaza News.ro . Ramane obligatoriu testul Covid negativ cu 48 de ore inainte de intrarea pe teritoriul Italiei. Calatorii care…