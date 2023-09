Un bărbat din Târgoviște, care a amenințat mai mulți polițiști cu maceta, a fost arestat Polițiștii au intervenit la domiciliul barbatului, dupa ce soția acestuia, in varsta de 39 de ani ar fi sunat la 112 ca a fost agresata de acesta, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Targoviște. La venirea agenților, barbatul, care avea in mana o maceta cu lama de 50 de centimetri, i-a amenințat cu moartea pe oamenii legii.Polițiștii l-au imobilizat pe barbat și l-au dus la audieri.Acesta a intrat in casa sa-și ia maceta, in timp ce polițiștii discutau ca soția agresata.Barbatul este acuzat de 6 infracțiuni de ultrag și a fost arestat pentru 30 de zile in urma deciziei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

