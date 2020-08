Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT MORTAL pe DJ 106F: Un biciclist de 57 de ani, din comuna Șugag, a decedat dupa ce a pierdut controlul acesteia și a cazut intr-un șanț Un accident rutier in care a fost implicat un biciclist, pe DJ 106 F, s-a petrecut azi in jurul orei 18:00. In urma accidentului, biciclistul…

- Un batran de 75 de ani a ramas fara pormoneu dupa o discuție cu un barbat din Hunedoara. Potrivit IPJ Alba, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș l-au identificat pe un barbat, de 52 de ani, din municipiul Deva, județul Hunedoara, ca persoana banuita de comiterea…

- Un barbat s-a stins din viața la spital, dupa ce a fost lovit de un șofer care a pierdut controlul volanului. Accidentul s-a produs in satul Chirsovo, raionul Comrat, anunța Poliția Unitații Teritorial Administrative Gagauzia.

- Durere imensa intr-o familie din Hunedoara, dupa ce un barbat de 31 de ani a murit strivit de un stalp de electricitate. Accidentul s-a a avut loc in cursul zilei de ieri, la intersectia intre un drum judetean si unul comunal, in localitatea Cristur, Hunedoara. Cine este vinovat Razvan Mihai Oprea ieșise…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident MORTAL la Cristur. Un barbat a murit pe loc, dupa ce un stalp, lovit de un camion, a cazut pe mașina lui. In autoturism se afla și un copil, care a scapat cu viața Un accident mortal s-a produs la Cristur, in urma cu puțin timp. Un barbat a murit pe loc, dupa ce un camion…

- Un barbat din comuna Saliștea a fost reținut de polițiști dupa ce și-a agresat și amenințat cu moartea soția. Este cercetat pentru violența in familie. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 20.50, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au intervenit in localitatea…

- Ploile tprențiale cazute vineri in județul Alba au format viituri in Munții Șureanu și in Munții Apuseni, fiind afectate localitațile Dobra, din comuna Șugag și Garda Seaca, din comuna Garda de Sus. Potrivit primarului comunei Șugag, Constantin Jinar, viitura venita dinspre Sibiu a umflat paraul din…

- Un barbat din Alba a murit intr-un accident rutier petrecut in weekend, in județul Mureș. Ar fi pierdut controlul volanului, intr-o curba și s-a izbit cu mașina de un cap de pod. In accident a mai fost ranita o femeie. Potrivit IPJ Mureș, sambata, 6 iunie, in jurul orei 14.20, politistii au fost sesizati…