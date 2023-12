Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Suceava a ramas fara 9.000 de euro din contul bancar, dupa ce a transmis datele cu caracter personal unui necunoscut, au anuntat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava. Potrivit acestora, barbatul din comuna Fantana Mare a primit, in cursul…

- Un barbat a sunat la 112 și a cerut ajutorul polițistilor pentru ca-l zgaria nevasta geloasa. Femeia s-a ales cu dosar penal Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au aflat ca soția devenise violenta din cauza geloziei. Conform procedurilor, polițiștii au intocmit formularul de evaluare a riscului…

- Un barbat din Suceava este cautat de polițiști, dupa ce ar fi furat butoanele unei plite incorporabile expusa in magazin, profitand de neatenția angajaților, scrie News Bucovina. Trei zile mai tarziu, cand și-au dat seama ce s-a intamplat, angajații au reclamat furtul la 112. Hoțul este cautat acum…

- Un barbat din Suceava este cautat de polițiști, dupa ce ar fi furat butoanele unei plite incorporabile expusa in magazin. Individul a profitat de neatenția angajaților și a ieșit din magazin cu tot cu cele patru butoane, scrie News Bucovina. Trei zile mai tarziu, cand și-au dat seama ce s-a intamplat,…

- Un barbat a fost ranit, vineri dimineata, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac doborat de vant, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, accidentul s-a produs pe raza localitatii Clit, pe drumul national DN2. La fata locului s-au deplasat…

- Un barbat in varsta de 31 ani, din judetul Neamt, este cercetat de politisti dupa ce s-a prezentat la reprezentanta RAR Bacau cu un autoturism furat din Belgia, potrivit Agerpres."Din cercetari a reiesit ca autoturismul, in valoare de aproximativ 50.000 euro, figura in bazele de date urmarit de autoritatile…

- Judecatorii de la Gherla au trimis dupa gratii un barbat. In sentința data spatamana trecuta, un hoț și-a primit pedeapsa, dupa ce a dat atacul la piața agro-alimentara din oraș. Fapta s-a intamplat in septembrie 2021. In jurul orei 18.30, hoțul, echipat cu un cuțit, a deschis lacatul de la o masa din…

- Un barbat din Aiud a fost retinut pentru inselaciune, fiind cercetat pentru ca, in septembrie 2022, ar fi folosit datele de identificare ale mai multor persoane si ar fi incheiat, in numele acestora, abonamente de telefonie, creand astfel un prejudiciu de 5.000 de lei, potrivit Agerpres."La data…