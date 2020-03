Un bărbat din Suceava, depistat pozitiv, ar fi intrat în contact cu peste 1.000 de persoane Un barbat din Suceava, care s-a intors din Belgia, nu a intrat in izolare, așa cum solicitasera autoritațile. Intre timp, barbatul a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, iar autoritațile fac ancheta epidemiologica, insa se pare ca barbatul a intrat in contact cu peste 1000 de persoane. Omul s-a intors din Belgia pe 4 martie, dar The post Un barbat din Suceava, depistat pozitiv, ar fi intrat in contact cu peste 1.000 de persoane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

