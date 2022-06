Un bărbat din Suceava dat dispărut încă din luna noiembrie, găsit înecat într-o fântână din apropierea casei O femeie a fost cea care a sunat la 112, dupa ce a observat in fantana ceva care semina cu un corp uman, iar la fața locului au ajuns pompierii și polițiștii. Acesta a fost recunoscut dupa haina de fiul sau care l-a dat disparut anul trecut, scrie Monitorul de Suceava. Pe langa politisti, la fata locului au ajuns pompierii din Radauti, carora le-a revenit misiunea sa aduca la suprafata corpul neinsufletit. La fata locului a venit si un barbat din localitate, care l-a recunoscut pe cel decedat ca fiind tatal sau, chiar daca se afla in stare avansata de descompunere. De altfel, fantana unde se… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

