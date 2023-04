Un bărbat din Suceava a fost împușcat mortal de un vecin care încerca să sacrifice un taur Incidentul s-a petrecut sambata dimineața, in satul Holda, orașul Broșteni, județul Suceava, dupa ce un barbat de 33 de ani a fost impușcat accidental de vecinul sau in momentul in care au vrut sa sacrifice un taur, iar animalul a devenit agitat, informeaza Monitorul de Suceava . In acel moment, proprietarul taurului a mers in casa, a luat o arma de vanatoare pe care o deținea legal și a efectuat un foc asupra animalului. „Glontul a trecut prin corpul animalului, printr-un perete al anexei si a lovit victima (pe vecinul sau de 33 ani), care era pozitionat langa peretele exterior al grajdului”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

