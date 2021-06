Stiri pe aceeasi tema

- Corey Quentin McCall a petrecut 16 ani dupa gratii pentru crima. A fost condamnat pe viața, insa noi dovezi și marturii ale oamenilor din comunitate au aratat ca este nevinovat și Corey a fost eliberat vineri, 25 iunie, relateaza MLive , o publicație din Michigan. Dupa ce a petrecut 16 ani in inchisoare…

- Maine, 25 mai, se va implini un an de la unul dintre cele mai mari scandaluri aparute in Statele Unite ale Americii (SUA) in ultimele decenii. Este vorba despre uciderea lui George Floyd, un barbat in varsta de 46 de ani, afro-american. Reținut de poliție, dupa ce a fost reclamat pentru ca ar fi folosit…

- Statele Unite ale Americii dezvolta pentru multe țari planuri individuale de cercetari biologice, a declarat pentru RIA Novosti primul secretar adjunct al Consiliului rus de securitate, Iurii Avereanov. "In ultimii ani, SUA și aliații sai din NATO au intensificat semnificativ cercetarile biologice in…

- Samuel Morse, Mary Wollstonecraft, Herbert Spencer și Ullysses Grant sunt unele dintre pesonalitațile marcante ale istoriei care s-au nascut pe data de 27 aprilie. Samuel Finley Breese More s-a nascut pe data de 27 aprilie 1791, Charlestown, Massachusetts, Statele Unite ale Americii. A fost un pictor…

- In evolutia unei asezari cu renume determinanta este viziunea. Babilonul se configureaza pe contrastul puternic dintre nesfarsita orizontalitate a locului si verticala turnului pana la cer. Aceasta este viziunea civilizatiei occidentale despre oras implinita in expresia ei ultima in Statele Unite ale…

- Capacitatea SUA de a colecta informatii si de a actiona împotriva amenintarilor extremiste din Afganistan se va diminua dupa retragerea trupelor americane, a avertizat miercuri directorul CIA, William Burns. Remarcile directorului CIA, facute în cadrul unei audieri în comisia pentru…

- Andrei Muraru, propus ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, a declarat ca are incredere ca, pana la finalul mandatului presedintelui Klaus Iohannis, tara noastra va fi inclusa in programul Visa Waiver, anunța Agerpres. El a fost audiat miercuri in comisiile reunite de specialitate…

- Platforma de automatizari e-commerce FamShop și-a extins portofoliul la inceputul anului 2021 cu 4 companii din Coreea de Sud, cea mai mare fiind corporația Hans Biomed, cu cifra de afaceri de peste 60 milioane de dolari in 2020. Doua din companii au activitate comerciala și in Statele Unite ale Americii.…