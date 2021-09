Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu izbucnit la o locuinta din localitatea Somova. Un barbat a murit carbonizat.In jurul orei 01:15, prin apel la 112, pompierii militari tulceni au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta din localitatea Somova.La fata locului s au deplasat 3 echipaje din…

- Potrivit IPJ Prahova, in jurul orei 9:00, polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Prahova au fost sesizați telefonic de catre mecanicul unui trenu, despre faptul ca pe ruta București – Brazi, este o persoana decedata, dupa ce a fost lovita de tren.Traficul feroviar a fost…

- Un barbat de 46 de ani din municipiul Bistrita a fost retinut de catre politisti pentru 24 de ore dupa ce si-a agresat tatal de 86 de ani si i-a furat 2.500 de lei, potrivit buletinului de presa remis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres. Talharia a fost…

- Autoritațile statului indian Uttar Pradesh au hotarit sa anuleze orele in școli pentru elevii claselor 1-8 pina pe 6 septembrie din cauza unui focar de febra necunoscuta. Epicentrul sau a fost identificat in regiunea orașului Firozabad. Potrivit diferitelor surse, in Firozabad au murit intre 40 și 50…

- La fața locului au intervenit de urgența pompierii militari cu o ambulanța SMURD, o autospeciala de descarcerare și o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare. Din nefericire, un barbat in varsta de 50 de ani, a decedat. A doua victima a fost preluata de SAJ și transportata la spital.Polițiștii…

- Un barbat a murit și un altul este grav ranit dupa atacul unui urs in județul Harghita. Ursul a atacat o vaca iar trei ciobani care se aflau in zona au sarit sa-l indeparteze. Inițial se credea ca unul dintre barbați, un tanar de 26 de ani, a reușit sa fuga in padure dupa atacul ursului.Autoritațile…

- Prin hotararea pronuntata in luna iunie 2021, judecatorii Tribunalului Constanta au admis cererea formulata de reclamant. Judecatorii au apreciat ca acesta este, potrivit raportului intocmit de psihologii autorizati, "echilibrat din punct de vedere emotional pentru a lua cunostinta de documentele adoptiei…

- Un accident feroviar a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 14, in municipiul Gherla. Din primele informații, accidentul s-a petrecut la trecerea la nivel cu calea ferata spre cartierul Hașdate. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului…