- Un american din Iowa a fost impuscat in picior de propriul sau caine care a declansat intamplator tragaciul unui pistol, informeaza vineri The Independent si AFP. Richard Remme, in varsta de 51...

- Jose Mourinho, managerul lui Manchester United, a surprins la gala anuala a formatiei de pe Old Trafford, in care sunt premiati cei mai buni jucatori din cadrul clubului, inventand un premiu care nu se afla pe lista initiala, scrie The Independent. ...

- „Despacito”, cel mai urmarit videoclip de pe YouTube din toate timpurile, a fost sters de hackeri, iar victime ale atacului cibernetic au fost, intre altii, Shakira si Drake, potrivit The Independent, scrie news.ro.Videoclipul oficial al melodiei „Despacito”, interpretata de Luis Fonsi si…

- Ambasadorul Rusiei la Londra sustine ca Marea Britanie are propriul stoc de agenti neurotoxici “Novichok”, scrie The Independent. Intr-o conferinta de presa, Alexander Yakovenko a afirmat ca lucrurile...

- Liderii din Marea Britanie, Franta, Germania si SUA au publicat o delcaratie comuna in care blameaza Rusia pentru atacul cu agentul neurotoxic din Salisbury, scrie The Independent. Tarile au declarat ca...

- O inregistrare video devenita virala a dus la suspendarea din funcție a patru angajați ai unui spital din India. In imaginile surprinse de camerele de supravechere se vede clar cum o victima a unui accident rutier are la capul patului drept perna propriul picior amputat.

- Un angajat al Politiei de Frontiera a fost impuscat accidental in picior de catre colegul sau. Incidentul s-a intamplat aseara, la vama Leuseni, in momentul predarii armelor la schimbarea turei.

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade, considerat a fi cel mai mare seism din Marea Britanie din ultimii 10 ani, a fost resimtit de-a lungul Tarii Galilor si in sud-vestul Angliei, potrivit The Independent. Mii de oameni au raportat cutremurul, epicentrul acestuia fiind localizat la 13…