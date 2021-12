Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager al unui zbor United Airlines a fost forțat sa coboare din avion inainte de a decolarea din Fort Lauderdale pentru ca a refuzat sa schimbe chiloții tanga pe care ii purta pe fața cu o masca. Barbatul a ținut sa denunțe „absurditatea” purtarii maștii sanitare in avioane. Some “thong” is wrong…

- „In urma verificarilor efectuate privind petitia dumneavoastra (...) va comunicam faptul ca nu au rezultat aspecte de incalcare a cadrului legal. Va informam ca, pe raza municipiului Sibiu, la data de 10.10.2021 erau aplicabile prevederile articolului 2, litera b, din Hotararea Comitetului Judetean…

- Cei care nu poarta masca de protecție sau care nu respecta alte restricții impuse in pandemie sunt amendați zilnic de oamenii legii, in Timiș. La acțiunea de luni, 29 noiembrie, au fost aplicate aproape 60 de amenzi in valoare totala de 15.500 de lei.

- Sectia 2 Politie Bucuresti afirma, intr-un raspuns adresat unui barbat care a dorit sa afle daca presedintele Klaus Iohannis a fost sanctionat pentru ca nu a purtat masca la Congresul PNL, ca nu a existat nicio sesizare la 112 in acest sens si ca nici nu a fost constatata o contraventie, deoarece, conform…

- Controale ale polițiștilor și jandarmilor, joi, in județul Timiș. Oamenii legii au verificat zeci de societați comerciale și peste 120 de mijloace de transport pentru a vedea daca sunt respectate normele de protecție. Le-au dat amenzi de peste 50.000 de lei celor care nu purtau masca.

- Controale ale polițiștilor și jandarmilor, luni, in Timiș. Oamenii legii au verificat societați comerciale, mijloace de transport persoane, dar și zone aglomerate, iar cei care au fost prinși ca nu au purtat masca de protecție au primit amenzi totale de aproape 60.000 de lei.

- Președintele Klaus Iohannis nu a purtat masca la Congresul PNL.Sindicaliștii de la Europol spun ca polițiștilor le-a fost jena sa aplice amenda unui barbat, care le-a aratat ca nici președintele nu a purtat masca. ”Un polițist din Timișoara intra intr-un restaurant. Vede un barbat fara masca. Ii…