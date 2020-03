Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au murit pana in prezent din cauza gripei a ajuns la 47, a anuntat, joi, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele persoane care au murit de gripa sunt doua femei din judetul Iasi – una…

- In Hong Kong, unde au fost confirmate 62 de cazuri de coronavirus, a fost inregistrat miercuri dimineata cel de-al doilea deces din cauza Covid-19, a relatat postul RTHK, citat de DPA și Agerpres. China a raportat miercuri 1.

- Gripa continua sa faca ravagii in Romania. La mai puțin de 24 de ore de cand a fost declarata epidemie, alte cinci decese provocate de gripa au fost confirmate in cursul zilei de astazi, intre care un tanar de doar 26 de ani.

- Un baiețel in varsta de 4 ani, din județul Cluj, a murit , miercuri, de gripa tip A. Copilul avea condiții medicale preexistente și nu fusese vaccinat anti-gripal. El devine, astfel, cel de-al patrulea copil care a decedat din cauza virusului gripal in aceasta iarna, in Romania. Totodata, un batran,…

- Un copil de 4 ani din județul Cluj a murit din cauza gripei, a anuntat vineri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. El avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat antigripal. In cazul sau a fost confirmata…

- Un baiețel in varsta de 4 ani, din județul Cluj, a murit , miercuri, de gripa tip A. Copilul avea condiții medicale preexistente și nu fusese vaccinat anti-gripal. El devine, astfel, cel de-al patrulea copil care a decedat din cauza virusului gripal in aceasta iarna, in Romania.Totodata, un batran,…

- Institutul Național de Sanatate Publica anunța ca au fost raportate la nivel national 3645 cazuri de gripa clinica, raspandite pe intreg teritoriul tarii, mai multe cu 7.4% comparativ cu cele raportate in aceeasi saptamana a anului precedent S 04/2019 (3393 cazuri). De la inceputul sezonului 2019-2020…

- Doi pacienti din judetul Prahova, internati la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, au murit din cauza virusului gripal. Primul bolnav a murit inca din data de 21 ianuarie, iar cel de-al doilea a decedat in cursul zilei de marti, 28 ianuarie.