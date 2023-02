Stiri pe aceeasi tema

- Un dosar de defaimare introdus de K Kawshigan, director la o companie de drone, sustine ca daunele sunt pentru a acoperi pierderile de venituri si investitii, precum si pentru „programe de reabilitare si terapie necesare pentru a depasi trauma avuta”, potrivit documentelor instantei.In procesul, care…

