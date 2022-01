Un bărbat din Sebeș a furat…o vacă. Animalul a fost restituit proprietarului după aproape 3 luni La data de 11 ianuarie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat un barbat de 48 de ani, din municipiul Sebeș, care este banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in noaptea de 18/19 octombrie 2021, ar fi profitat de faptul ca proprietarul unei vaci ar fi lasat-o nesupravegheata, pe un camp și ar fi sustras-o. Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au reușit sa recupereze animalul, acesta fiind restituit proprietarului. Post-ul Un barbat din Sebeș a furat…o vaca. Animalul a fost… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

