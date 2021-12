Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii plecați vineri la colindat in satul Moara din Suceava au fost mușcați de cainii unui localnic, iar tatal lor s-a razbunat și a omorat animalele, potrivit unui comunicat al poliției locale. Cei doi copii, de 11 și 13 ani, au fost atacați de doi caini, metis Amstaff și Buldog, cand…

- In fotografia postata pe internet, internauții au descoperit doua imagini: fie un caine care alearga, fie un barbat imbracat cu un hanorac pe care este imprimat un cațel. Tu ce vezi in imagine? Raspunsul corect, la finalul articolului!Daca ai vazut un caine care alearga spre stapanul lui, ai avut dreptate!…

- La data de 17.10.2021, politistii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul I.P.J. Hunedoara au fost sesizati despre faptul ca un barbat in varsta de 46 de ani, din municipiul Brad, a lovit si intepat cu o furca un caine, pe care il deține in gospodarie. Totodata, avand in vedere starea…

- Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de vineri, 8 octombrie 2021, la Sohodol, la o anexa folosita pentru adapostul animalelor. Stația de pompieri Campeni a intervenit pentru localizarea și lichidarea flacarilor care se manifestau pe aproximativ 150 de metri patrați. Pana la ajungerea forțelor de intervenție,…

- INCENDIU la Sohodol: O persoana s-a ales cu ARSURI de gradul I și II, dupa ce a evacuat animalele din grajdul cuprins de flacari INCENDIU la Sohodol: O persoana s-a ales cu ARSURI de gradul I și II, dupa ce a evacuat animalele din grajdul cuprins de flacari Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de…

- Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca la sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei case si la mai multe anexe gospodaresti construite in prelungire.,,Proprietarul locuintei, in varsta de 88 de ani, se afla intr-una din anexele…

- Proprietarul unui service auto a ajuns la spital dupa ce a fost impușcat de catre niște agresori ce au dat buzna in garajul sau. Suspectul care a tras din arma a fost reținut pentru 72 de ore.

