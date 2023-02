Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc la spitalul din Negresti Oas, cand barbatul a fost adus de polițiști pentru recoltarea de probe biologice, informeaza, vineri, Parchetul de pe langa Judecatoria Negresti Oas, scrie Agerpres . Potrivit sursei citate, politistii din Negresti Oas l-au oprit pe agresor in trafic și…

- Un barbat a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce a lovit cu pumnul un politist care l-a dus la spitalul din Negresti Oas pentru recoltarea de probe biologice, informeaza, vineri, Parchetul de pe langa Judecatoria Negresti Oas.

- Un barbat de 39 de ani a fost retinut si ulterior arestat preventiv pentru furt calificat, sub banuiala ca a furat bunuri de circa 7.000 de lei din apartamentul unei femei, potrivit Agerpres.Politistii Serviciului Investigatii Criminale - Sector 4 au pus in aplicare un mandat de perchezitie, in Capitala,…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce a intrat intr-o farmacie din Sectorul 5 si a amenintat angajatele, cerandu-le bani. El a fugit cand a fost surprinjs de un trecator, potrivit news.ro.”Ieri, 1 februarie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 19 au retinut…

- Judecatorul de drepturi si libertați din cadrul Judecatoriei Harlau a dispus arestarea preventiva a unui barbat dupa ce acesta a incalcat un ordin de protecție, și-a inchis soția in curte și a amenințat-o cu moartea.

- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au retinut miercuri un barbat care ar fi a sustras mai multe telefoane mobile dintr-un magazin, potrivit Agerpres."In fapt,…

- Un barbat din judetul Constanta a fost arestat preventiv dupa ce a imbrancit si a lovit un politist care incerca sa bage in autospeciala o alta persoana, pentru a o duce la sediul Politiei Ovidiu, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…