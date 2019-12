Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani din orasul Negresti Oas a fost retinut de catre politistii satmareni pentru camatarie, fiind ridicate si mai multe bunuri, potrivit buletinului de presa transmis marti de catre Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, potrivit AGERPRES. Potrivit sursei citate, politistii…

- Surprize dulci de la cativa politisti doljeni. Marti, in ziua de Ajun, polițistii examinatori din cadrul SPCRPCIV Dolj au intampinat cu surprize candidații la examenul de traseu. Aceștia le-au oferit viitorilor șoferi turta dulce decorata cu insemnele obligatorii ale conducatorilor incepatori. De asemenea,…

- Mos Craciun exista! Si aduce magia la care viseaza milioane de romani. Cu 14 lei, un jucator la extragerea loto 6/49 a reusit sa castige aproape cinci milioane de euro. Castigatorul sau castigatoarea nu si-a facut inca aparitia. Biletul a fost cumparat in Satu Mare. Orasul freamata deja in asteptarea…

- Frații ‘Dedeman’ au dat lovitura chiar cu cateva saptamani inainte de finalul anului, facand astfel un cadou incredibil de Craciun. Pe langa mega investiția facuta atunci cand au decis sa mai deschida inca un magazin, aceștia au dat și marea veste pe anul 2019 care vizeaza zeci de oameni. Magazinul…

- Patronul unei companii americane din domeniul imobiliar le-a facut angajaților un cadou de Craciun pentru care ii vor ramane recunoscatori toata viața. A imparțit cu ei un profit de 10 milioane de dolari - și i-a anunțat chiar la petrecerea de Craciun.

- Un barbat de 38 de ani, din Targoviste, care a fost arestat pentru viol, in urma unui test ADN, in luna aprilie a acestui an, a primit o reducere a pedepsei din partea instantei. El este acuzat ca si-a violat fata adoptiva, o adolescenta de doar 13 ani imobilizata in scaun cu rotile.

- Doua contracte de finantare in valoare de peste jumatate de miliard de euro, destinate dezvoltarii infrastructurii de apa si canalizare pentru judetele Olt si Satu Mare, au fost parafate de ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos, se arata intr-un comunicat de presa al ministerului de resort,…

- Guvernul Romaniei a alocat luni municipiului Carei suma de 4,009 milioane lei, in cadrul Hotararii de Guvern adoptata luni prin care s-a alocat suma de 1,4 miliarde lei pentru comunitațile locale. Careiul a primit cea mai mare alocare la nivelul intregului județ Satu Mare. ”S-a compensat in intregime…