Un „bărbat” din Săsciori și-a agresat mama după mai multe păhărele. Polițiștii l-au „felicitat” cu un dosar penal Un „barbat” din Sasciori și-a agresat mama dupa mai multe paharele. Polițiștii l-au „felicitat” cu un dosar penal Un „barbat” din Sasciori și-a agresat mama dupa mai multe paharele. Polițiștii l-au „felicitat” cu un dosar penal La data de 24 septembrie 2021, in jurul orei 14,30, o femeie de 61 de ani, din comuna Sasciori, i-a sesizat pe polițiștii Postului de Poliție Sasciori cu privire la faptul ca a fost agresata de fiul sau, care ar fi distrus și bunuri din locuința. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii,… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

