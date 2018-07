Stiri pe aceeasi tema

- Politistii brașoveni au prins si retinut un barbat, care a fost depistat furand dintr-o locuinta, in toiul noptii. Acesta este suspectat ca a patruns, prin forțarea unei uși, intr-un imobil din Brașov, de unde a furat bani și acte. „In noaptea de 30 iunie spre 1 iulie, in jurul orei 2.20, acesta ar…

- In privinta tanarului prins beat la volan, acesta se numeste Robert Constantin Galca, in varsta de 27 de ani. Pe data de 14 iunie, in jurul orei 18, Galca se afla la volanul unui autoturism Dacia Sandero si a intrat in coliziune cu un Opel parcat. In momentul in care a fost testat de catre politistii…

- Un barbat de 33 de ani din municipiul Sighetu Marmatiei a fost retinut de politisti si este cercetat in stare de arest preventiv pentru comiterea mai multor inselaciuni. Politistii sigheteni au reusit sa documenteze activitatea infractionala a barbatului care este banuit ca in perioada septembrie 2017…

- Afaceristul brașovean, Ioan Neculaie, condamnat la finalul anului trecut la doi ani de inchisoare (șase luni pentru savarsirea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, la care s-a adaugat un an și șase luni pentru un alt dosar, cel deschis dupa ce o persoana și-a pierdut viața…

- In cadrul unor verificari privind persoanele aflate sub supraveghere judiciara, polițiștii Biroului de Supravegheri Judiciare au stabilit ca, un barbat, de 34 ani, din Bistrița, aflat sub control judiciar ar fi incalcat cu rea-credința obligațiile impuse de organele judiciare pe durata masurii preventive,…

- Primarul din Ghimbav, județul Brașov, a fost retinut pentru luare de mita și va fi propus pentru arestare preventiva. Dorel Toma, aflat in fruntea urbei de 25 de ani, fiind la al șaptelea mandat, este suspectat ca ar fi incheiat contracte la preturi foarte mari pentru mobilierul urban. Primarul localitatii…