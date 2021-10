Stiri pe aceeasi tema

- Va prezentam acum o poveste demna de scenariul unui film. Un barbat de 93 de ani din județul Bacau, disparut de acasa acum 30 de ani, s-a intors teafar. Soția și copiii il credeau mort, insa localnicii cred ca barbatul a plecat, la inceputul anilor '90, la Braila, la o alta femeie.

- Un barbat in varsta de 27 de ani, a plecat de la locația in care acesta lucra ca și ingrijitor de animale, din comuna Recea-Cristur, fara a se mai intoarce.Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia!Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 19…

- Fotbalistul argentinian Juan Emmanuel Culio, revenit la CFR Cluj pentru a treia oara in cariera sa, a declarat ca este fericit ca s-a intors acasa.Culio a revenit la CFR Cluj„Sunt fericit ca m-am intors acasa. Pentru mine de cand am plecat de aici a fost un an si jumatate foarte, foarte greu in plan…

- Fotbalistul argentinian Juan Emmanuel Culio, revenit la CFR Cluj pentru a treia oara in cariera sa, a declarat, joi, ca este fericit ca s-a intors acasa. "Sunt fericit ca m-am intors acasa. Pentru mine de cand am plecat de aici a fost un an si jumatate foarte, foarte greu in plan personal. Dar m-am…

- Soțiile celor mai bogați antrenori de fotbal din Romania duc vieți pe care mulți le invidiaza, dar o zi din viața Lilianei Șumudica demonstreaza ca exista și momente mai puțin ”fabuloase”. Soția lui Marius Șumudica se lovește de probleme la tot pasul.

- FOTO VIDEO| Preotul Doru Gheaja, sarbatorit la 8 decenii de viața, de Cenaclul ”Lumina Lina” acasa, in curtea Bisericii ”Buna Vestire” din Centru-Alba Iulia Preotul Doru Gheaja, sarbatorit la 8 decenii de viața, de Cenaclul ”Lumina Lina” acasa, in curtea Bisericii ”Buna Vestire” din Centru-Alba Iulia…

- Cristi Chivu și soția lui, Adelina, s-au intors din Milano dupa ce au petrecut o perioada destul de lunga pe meleagurile straine. Odata veniți in Romania, au avut grija sa intoarca toate privirile pe strazile Capitalei. Iata cum i-au surprins paparazzi Spynews.ro pe celebrul fost fotbalist și soția…