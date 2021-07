Stiri pe aceeasi tema

- A fost potop in județul Cluj, iar localitatea Ocolisel a fost maturata de o viitura. Un barbat a ramas sechestrat in mașina pentru ca nu a mai putut inainta din cauza potopului. A reușit sa se autoevacueze. Autoritațile au emis mesaje Ro-Alert de vreme deosebit de severa in mai multe localitați din…

- O masina parcata in fata unei case din comuna Giarmata, județul Timis a fost incendiata in noaptea de vineri spre sambata. Autorul nu a fost identificat, insa polițiștii analizeaza imaginile inregistrate de camera video a locuinței. In imagini se obeserva cum o mașina oprește chiar in fața casei unde…

- Reprezentanții Sindicatului Europol au postat pe pagina de facebook imagini surprinse in trafic, in București. In filmarea, realizata de un șofer, se vede cum șoferul unui BMW blocheaza un autoturism Logan, coboara din bolid și incepe sa loveasca cu o crosa mașina blocata. O tanara, din aceeași mașina…

- Tocmai cei care amendeaza abaterile din trafic, sunt filmați in timp ce sfideaza toate regulile. O mașina de poliție a fost surprinsa de camera de bord a unui șofer in timp ce face o depașire iresponsabila. De altfel, polițistul care a ales sa faca aceasta manevra putea provoca o adevarata tragedie.…

- Un geamantan suspect a fost gasit, joi, in apropierea Palatului Cotroceni. Zona a fost imprejmuita, la fața locului fiind politisti, pompieri și pirotehniști. Alarma a fost data dupa ce trecatorii au observant geamantanul abandonat intr-o stație a STB, in zona Caminului Leu din Capitala. La fața locului…

- Panica, duminica dimineața, la Spitalul Județean de Urgența din Pitești, dupa ce intr-unul dintre saloanele in care erau tratați pacienți cu COVID-19 s-a semnalat miros de fum. Fumul a aparut intr-un salon din Secția de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgența Pitești in jurul orei…

- Doi oameni au murit și alți doi au fost raniți grav, vineri, in urma unui accident care s-a produs pe DN 1, in zona localitații prahovene Baicoi. Autoturismul in care se aflau cei patru s-a izbit violent de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Brașov catre Ploiești. Un…

- O femeie, aflata la volanul unui autoturism, a lovit trei pietoni și trei mașini in timp ce incerca sa iasa dintr-o parcare din orașul Roman. Victimele au ajuns la spital, transmite Mediafax. Accidentul a avut loc sambata in orașul Roman. Polițiștii au stabilit ca o femeie de 60 de ani din Roman, in…